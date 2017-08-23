у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
- Синьо-жовтий стяг у Чернівцях здійняли під супровід салютів. - Чернівчани вклонилися родинам героїв, які віддали життя за нашу свободу. - У Головному управлінні Нацполіції в Чернівецькій області вшанували працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків. - Мали перевірити роботу притулку для тварин, та посварилися через склад робочої групи. - Майже 700 науковців із 25 країн світу приїхали до Чернівців на наукову конференцію. - Діти правоохоронців зійшлися на футбольному полі.