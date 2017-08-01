у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ. Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
Микола Плав'юк передавав клейноди Української Народної Республіки і грамоти про правонаступництво першому Президенту сучасної незалежної України Леоніду Кравчуку.
Вчора, 17:38 / Коментарів: 0
Сьогодні маємо згадати дивовижну історію: рівно 25 років тому, останній Президент Української Народної Республіки в екзилі Микола Плав'юк передавав клейноди Української Народної Республіки і грамоти про правонаступництво першому Президенту сучасної незалежної України Леоніду Кравчуку.
І це історія не лише про історичний факт відновлення української державності. Це також історія про віру мільйонів українців, розкиданих долею по цілому Світу, які щиро вірили в свою Незалежну Українську Державу.
Це історія глибокої віри в те, що якщо навіть їм самим не судилося повернутися, жити і працювати на своїй, Богом даній землі, то це зможуть зробити їх нащадки.
Це історія віри українських Авраамів, які не лише довірилися Богу, а й щиро і відданого, повсякденною працею, наближали хід Історії.
Щира подяка українцям США, Канади, ФРН, Великобританії, Аргентини, Австралії та багатьох-багатьох інших країн за Вашу самовіддану величезну працю в ім’я України і Українців, за Вашу щиру і праведну віру у Вільну Українську Державу!