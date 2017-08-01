vorbesc doar în limba română Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говорити

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Новини
14:24
23 серпня

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

10:18
23 серпня

Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується

10:16
23 серпня

Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

10:12
23 серпня

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

10:03
23 серпня

Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

11:26
22 серпня

У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн. грн.

09:36
22 серпня

У спрощенця змінилась адреса: алгоритм дій

09:34
22 серпня

Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку

09:26
22 серпня

За землю, нерухомість і транспорт чернівчани сплатили майже 14 мільйонів податків

08:54
22 серпня

Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі

08:48
22 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 21 серпня 2017 року

13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

09:52
21 серпня

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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vorbesc doar în limba română Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говорити

Вчора, 17:05 / Коментарів: 0
vorbesc doar &#238;n limba rom&#226;n&#259; Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говоритиДекларація щодо прав румунів України з урахуванням ситуації навколо румунських шкіл, була прийнята в неділю в Парламенті Румунії 600 представниками асоціацій, які утворили «Альянс сторіччя».
Підтримка шкіл з румунською мовою навчання в Україні та припинення будь-яких спроб їх закриття, а також відновлення всіх шкіл з румунською мовою навчання, які були закриті в Україні після 1991 року, є двома аспектами, викладеними в документі, прийнятому в ході роботи конференції «Століття Об’єднання та Бессарабія».
Повністю відтворюємо зміст Заяви:

«Альянс сторіччя»

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ПРАВ РУМУНІВ УКРАЇНИ

Ми, представники румунської громадянськості країни та за межами нинішніх кордонів, зібралися сьогодні, 20 серпня 2017 року, у Парламенті Румунії, взяти участь в конференції «Сторіччя об’єднання та Бессарабія» та за її результатами утворили «Альянс сторіччя».
Вірні принципам солідарності та румунської єдності;

Керуючись прикладом усіх поколінь румунів, які пожертвували собою для утвердження та консолідації румунського народу;

Ми прагнемо поєднати свої зусилля, щоб румуни за межами держави, будь то на історичних територіях Румунії, таких як Північна Буковина, Герцаївський повіт, Північ та Південь Бессарабії, Північний Марамуреш чи інші регіони, де вони утворюють історичні меншини, мають користуватись громадськими правами, культурними та політичними, що відповідають стандартам, запроваджених в Румунії для її меншин;
ВИМАГАЄМО;
1. Підтримку шкіл з румунською мовою навчання в Україні та припинення будь-яких спроб їх закрити.
2. Відновлення всіх шкіл з румунською мовою навчання, які були закриті в Україні після 1991 року.
3. Припинення радянської фальшивої практики, яку практикують українські органи влади розподілу румунів на «румунів», «молдован» та «волохів», і визнання того факту, що незалежно від назви, мова іде про одну і ту ж саму національну меншину.
4. Прийняття Верховною Радою нового закону про мови нацменшини та регіональні мови, який би надав цей статус румунській мові без розділення на «молдавську мову» та використання румунської мови для органів самоврядування в місцях, де носії румунської мови, незалежно від того, як вони самі називають себе, становлять щонайменше 20% від загальної кількості жителів.
5. Розподіл румунською державою коштів, необхідних для відкриття меморіального будинку / музею «Арон Пумнул» в Чернівцях.
Також, організації, що утворили «Альянс сторіччя», обіцяють взаємну підтримку для реалізації уніоністських проектів або культурних чи соціальних проектів з метою збереження румунської ідентичності.
Парламент Румунії
20 серпня 2017 року
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