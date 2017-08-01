vorbesc doar în limba română Румунія починає вказувати Україні, які школи у нас мають бути і якою мовою нам говорити

Декларація щодо прав румунів України з урахуванням ситуації навколо румунських шкіл, була прийнята в неділю в Парламенті Румунії 600 представниками асоціацій, які утворили «Альянс сторіччя».
Підтримка шкіл з румунською мовою навчання в Україні та припинення будь-яких спроб їх закриття, а також відновлення всіх шкіл з румунською мовою навчання, які були закриті в Україні після 1991 року, є двома аспектами, викладеними в документі, прийнятому в ході роботи конференції «Століття Об’єднання та Бессарабія».
Повністю відтворюємо зміст Заяви:«Альянс сторіччя»
ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ПРАВ РУМУНІВ УКРАЇНИ
Ми, представники румунської громадянськості країни та за межами нинішніх кордонів, зібралися сьогодні, 20 серпня 2017 року, у Парламенті Румунії, взяти участь в конференції «Сторіччя об’єднання та Бессарабія» та за її результатами утворили «Альянс сторіччя».
Вірні принципам солідарності та румунської єдності;
Керуючись прикладом усіх поколінь румунів, які пожертвували собою для утвердження та консолідації румунського народу;
Ми прагнемо поєднати свої зусилля, щоб румуни за межами держави, будь то на історичних територіях Румунії, таких як Північна Буковина, Герцаївський повіт, Північ та Південь Бессарабії, Північний Марамуреш чи інші регіони, де вони утворюють історичні меншини, мають користуватись громадськими правами, культурними та політичними, що відповідають стандартам, запроваджених в Румунії для її меншин;
ВИМАГАЄМО;
1. Підтримку шкіл з румунською мовою навчання в Україні та припинення будь-яких спроб їх закрити.
2. Відновлення всіх шкіл з румунською мовою навчання, які були закриті в Україні після 1991 року.
3. Припинення радянської фальшивої практики, яку практикують українські органи влади розподілу румунів на «румунів», «молдован» та «волохів», і визнання того факту, що незалежно від назви, мова іде про одну і ту ж саму національну меншину.
4. Прийняття Верховною Радою нового закону про мови нацменшини та регіональні мови, який би надав цей статус румунській мові без розділення на «молдавську мову» та використання румунської мови для органів самоврядування в місцях, де носії румунської мови, незалежно від того, як вони самі називають себе, становлять щонайменше 20% від загальної кількості жителів.
5. Розподіл румунською державою коштів, необхідних для відкриття меморіального будинку / музею «Арон Пумнул» в Чернівцях.
Також, організації, що утворили «Альянс сторіччя», обіцяють взаємну підтримку для реалізації уніоністських проектів або культурних чи соціальних проектів з метою збереження румунської ідентичності. Парламент Румунії
20 серпня 2017 року