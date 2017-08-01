Захист інтересів держави при використанні бюджетних коштів у сфері охорони дитинства є одним із пріоритетних напрямків представницької діяльності ювенальних прокурорів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, здійснюючи моніторинг веб-порталу з питань державних державних закупівель, прокурори виявили порушення при здійсненні публічних закупівель продуктів харчування для потреб дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.
Встановлено, що у січні цього року відділ освіти, молоді та спорту Герцаївської районної державної адміністрації Чернівецької області уклав із приватними підприємцями договір про поставку продуктів харчування для потреб навчальних закладів району на загальну суму майже 800 тис. грн. без проведення процедури закупівлі, з порушенням принципів добросовісної конкуренції серед учасників і максимальної економії та ефективності, що суперечить ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».
Захищаючи інтереси держави, прокуратура області звернулась з позовною заявою до суду.
Господарський суд Чернівецької області підтримав позицію ювенальних прокурорів та визнав вказаний договір недійсним.