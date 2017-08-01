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Новини
14:24
23 серпня

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

10:18
23 серпня

Продаж одного легковика упродовж року не оподатковується

10:16
23 серпня

Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

10:12
23 серпня

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

10:03
23 серпня

Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

11:26
22 серпня

У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн. грн.

09:36
22 серпня

У спрощенця змінилась адреса: алгоритм дій

09:34
22 серпня

Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку

09:26
22 серпня

За землю, нерухомість і транспорт чернівчани сплатили майже 14 мільйонів податків

08:54
22 серпня

Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі

08:48
22 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 21 серпня 2017 року

13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

09:52
21 серпня

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

Вчора, 14:24 / Коментарів: 0
Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі» Як не дивно, але велику видимість боротьби з контрабандою на Буковині нині творять ті, хто цією контрабандою займався раніше. Але їх тоді відсунули вбік і прийшли інші. Тож кожен контрабандист добре знає стежки і схеми.
З одного боку їх можна було б використовувати для боротьби з контрабандою. Але з іншого боку треба відповісти на питання: А для чого вони це роблять? Аби самим знову зайняти стежку у схемах? Чи може таки заради держави вони все це роблять? А якщо ні?..

Отож є на Буковині такий борець «Валєра». Таку кличку йому дали українці та румуни. Бо діяв він на два боки кордону.

Численні епізоди злочинної діяльності «Валєри» і його подільників описала недавно прокуратура Румунії. Зокрема, прокурор Сучавського територіального підрозділу Управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при Вищому суді Касації та Юстиції Маріус Казак.

Румунський прокурор написав великого листа на 30 сторінках уповноваженим правоохоронним органам України. Там він писав всі «подвиги» «Валєри» і його угрупувань. Це була велика контрабанда.

Кілька років діяло злочинне кримінально-контрабандистське угрупування, до складу якого входили громадяни Румунії та України.

Спеціалізувалися вони на контрабанді цигарок. Десятки випадків цих злочинів описує прокурор Казак. Цигарки переправляли через кордон навпроти села Бродина (Румунія). У справі задіяні агенти прикордонних та поліцейських служб Румунії.

Прокурор Казак описує статті законів Румунії, які порушили контрабандисти. Це – і «контрабанда», «утворення організованого злочинного угрупування», «незаконний перетин державного кордону Румунії».

Кримінальні провадження у Румунії тривають. Туди «Валєрі» шлях закритий.

А в Україні?..

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»
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