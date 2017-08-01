Cosa nostra по-буковинськи або Неймовірні пригоди «Валєри-мафіозі»

Як не дивно, але велику видимість боротьби з контрабандою на Буковині нині творять ті, хто цією контрабандою займався раніше. Але їх тоді відсунули вбік і прийшли інші. Тож кожен контрабандист добре знає стежки і схеми.
З одного боку їх можна було б використовувати для боротьби з контрабандою. Але з іншого боку треба відповісти на питання: А для чого вони це роблять? Аби самим знову зайняти стежку у схемах? Чи може таки заради держави вони все це роблять? А якщо ні?..
Отож є на Буковині такий борець «Валєра». Таку кличку йому дали українці та румуни. Бо діяв він на два боки кордону.
Численні епізоди злочинної діяльності «Валєри» і його подільників описала недавно прокуратура Румунії. Зокрема, прокурор Сучавського територіального підрозділу Управління боротьби з організованою злочинністю і тероризмом прокуратури при Вищому суді Касації та Юстиції Маріус Казак.
Румунський прокурор написав великого листа на 30 сторінках уповноваженим правоохоронним органам України. Там він писав всі «подвиги» «Валєри» і його угрупувань. Це була велика контрабанда.
Кілька років діяло злочинне кримінально-контрабандистське угрупування, до складу якого входили громадяни Румунії та України.
Спеціалізувалися вони на контрабанді цигарок. Десятки випадків цих злочинів описує прокурор Казак. Цигарки переправляли через кордон навпроти села Бродина (Румунія). У справі задіяні агенти прикордонних та поліцейських служб Румунії.
Прокурор Казак описує статті законів Румунії, які порушили контрабандисти. Це – і «контрабанда», «утворення організованого злочинного угрупування», «незаконний перетин державного кордону Румунії».
Кримінальні провадження у Румунії тривають. Туди «Валєрі» шлях закритий.
А в Україні?..