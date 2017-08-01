НАД БУКОВИНСЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ УРОЧИСТО ЗАМАЙОРІВ СИМВОЛ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ – СИНЬО-ЖОВТИЙ СТЯГ

23 серпня, на Центральній площі міста відбулося урочисте дійство – церемонія підняття Державного Прапора України.
Біля пам'ятника світоча українського державності – Тараса Шевченка зібралися родини Героїв Небесної Сотні, Героїв, які віддали життя, захищаючи територіальну цілісність держави у східних регіонах, учасники антитерористичної операції, волонтери, громадські активісти, що відстоювали ідеали нашої свободи на Майдані Незалежності у Києві, ветерани визвольних змагань, активісти Народного руху, крайова влада Буковини, освітяни, митці.
Під символічний твір Кобзаря «Реве та стогне» учасники урочистого мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника генія українського народу.
Відтак, очільник крайової влади Олександр Фищук оголосив про початок церемонії підняття Державного Прапора України, після чого до флагштоку маршем пройшли військові із синьо-жовтим стягом – ідентифікаційною ознакою української нації.
Право підняти Державний Прапор України було надано учасникам антитерористичної операції - військовослужбовцям 80-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ сержанту Сергію Кривов’язому та старшому солдату Дмитру Олейнику.
Синьо-жовтий прапор піднявся вгору під звуки Державного Гімну України.
Під урочистий марш повз Центральну площу пройшли колони військовослужбовців, прикордонників, Національної поліції, ДСНС, віддаючи честь Державному Прапору України.Джерело