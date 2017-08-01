23 серпня, на Центральному кладовищі міста зібралися представники крайової влади та громадськості для вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні та антитерористичної операції.
Декан Чернівецький Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ Василь Гасинець відслужив панахиду за загиблими Героями.
Відтак, голова обласної державної адміністрації Олександр Фищук спільно з представниками громадськості, учасниками АТО, волонтерами поклав запалені лампадки та квіти до могил буковинських Героїв.
Родини загиблих підняли над могилами синьо-жовті стяги, як символ шани за полеглими та продовження боротьби за незалежність України.Джерело