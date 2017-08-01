Привітання військової прокуратури Західного регіону України з Днем незалежності України

Щиро вітаємо Вас з 26 річницею Дня незалежності України!
Проголошення незалежності України – це фундаментальна подія в багатовіковій історії українського державотворення, здійснення мрій та прагнень мільйонів українців.
І попри те, що нині під синьо-жовтим стягом тисячі українських синів більш ніж три роки на передовій фронту захищають український народ, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність держави, ми ще більше усвідомили знаковість виборонення нашої свободи. Саме зараз, як і 26 років тому, за яскравим прикладом наших дідів та батьків, ми змінюємо історію Української Держави!
У цей знаменний день з глибоким почуттям хочемо окремо подякувати лицарям-захисникам, які гордо та мужньо бережуть державний прапор України, зміцнюють військові традиції і патріотичний дух мільйонів.
Бажаємо Вам, колеги і наші захисники, а також Вашим рідним мирного неба над головою, єдності, здоров’я, щедрої долі та подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради процвітання могутньої незалежної держави і добробуту її народу!
Ми – вільні! Непереможні! І за нами весь світ!
Прес-служба військової прокуратури
Західного регіону України