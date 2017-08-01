Привітання податківців з Днем Незалежності

Шановна буковинська громадо!
Від імені колективу Головного управління ДФС у Чернівецькій області та від себе щиросердно вітаю Вас із найбільшим національним святом –
ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ!
Наша країна, наш народ святкує вже 26-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія українців - бути господарями на своїй прекрасній і чарівній землі.
У такий складний час, поняття Незалежності та Єдності України набуло для кожного з нас особливого змісту. Ми усі прагнемо, щоб у кожному домі панували щастя і добро, у суспільстві – згуртованість, на рідній землі – мир!
Тож докладаймо спільні зусилля для завершення великої місії – зберегти, розбудувати та уславити нашу єдину Україну, щоб майбутнє покоління могли гордитися нею, живучи в повній гармонії та достатку.
Щиро зичу усім миру та злагоди, міцного здоров’я, щедрої долі, благополуччя і достатку у ваших оселях, мудрості і успіхів у справах та починаннях. Нехай впевненість у кращому майбутньому окрилює Вас на нові звершення в ім’я Соборної Незалежної України.
Слава Україні! Слава нашим героям!
Зі святом вас, із Днем Незалежності!
З повагою,
в.о. начальника Головного управління
ДФС у Чернівецькій області Віталій Шпак