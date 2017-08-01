Привітання начальника Чернівецької митниці ДФС Миколи Салагора до Дня Незалежності України

Шановні буковинці!
Щиро вітаю Вас
з визначним державним святом українського народу –
Днем Незалежності України!
26 років тому увесь світ визнав нашу державу суверенною. Ми отримали омріяне десятками поколінь українців священне право самостійно будувати свою країну, бути дбайливими господарями на своїй прекрасній, родючій українській землі.
Наш священний обов’язок - виправдати надії наших величних предків, які в скрутні для країни часи відстоювали волю і незалежність нашої Вітчизни, віддаючи їй свої працю і талант, жертвуючи не тільки волею і добробутом, але й власним життям.
Схиляючи голови перед світлою пам’яттю усіх тих, хто загинув в ім’я України, творімо сьогодні свою країну такою, щоб прийдешні покоління могли гордитися нею!
В цей урочистий день всенародного свята щиро зичу здоров’я і щастя, благополуччя і добробуту, життєвих гараздів і нових звершень в ім’я Соборної Незалежної України!
Слава Україні!
Слава її мудрому і працьовитому народу!
З повагою
від імені колективу
начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор