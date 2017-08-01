Кількість отримувачів субсидії на Буковині зросла удвічі

У січні–липні п.р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 130,9 тис. домогосподарств (76,2% із числа тих, які за ними звернулися, ураховуючи тих, хто звернувся за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.).
У порівнянні з січнем–липнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась у 2,2 раза. Про це інформує Головне управління статистики Чернівецької області.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у липні п.р. отримували 22,0% домогосподарств області (на 24,3% менше, ніж у липні 2016р.).
У розрахунку на одне домогосподарство сума призначеної субсидії цього виду у липні п.р. становила 101,2 грн проти 477,8 грн у липні 2016р.
Субсидії на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива готівкою призначено 21,3 тис. домогосподарств, що складало 81,0% із числа тих, які за ними звернулися.
У порівнянні з січнем–липнем 2016р. кількість домогосподарств, яким призначені субсидії, збільшилась в 3,9 раза.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у липні п.р. на одне домогосподарство становив 3412,8 грн проти 1626,3 грн у липні 2016р.