Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери в Чернівецькій області у січні–червні 2017 року

У січні–червні п.р. у Чернівецькій області прийнято в експлуатацію 105,1 тис.м2 загальної площі житла, з яких за рахунок будівництва нових житлових будинків – 98,6 тис.м2, за рахунок розширення та реконструкції існуючих – 6,5 тис.м2. Порівняно з січнем–червнем 2016р. загальна площа прийнятого в експлуатацію житла збільшилась на 26,1% повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Обсяги прийнятого в експлуатацію житла порівняно з січнем–червнем п.р. збільшились в Новоселицькому (у 4,5 раза), Герцаївському (у 3,6 раза), Заставнівському (у 3,4 раза), Хотинському (у 2,4 раза), Глибоцькому (в 1,5 раза), Кіцманському (на 30,3%) та Сторожинецькому (на 30,2%) районах.
Разом з тим, обсяги прийнятого житла зменшились у Кельменецькому (у 5,9 раза), Путильському (на 24,3%), Вижницького (на 14,4%) та Сокирянському (на 10,6%) районах.
Серед об’єктів соціальної сфери у січні–червні п.р. прийнято в експлуатацію ветеринарну клініку, паталогоанатомічний корпус обласного онкодиспансеру та амбулаторію в Кіцманському районі.