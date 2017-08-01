За торгівлю наркотиками судитимуть жителя Глибоцького району

Сторожинецька місцева прокуратура передала до суду кримінальне провадження, відносно 22-річного жителя Глибоцького району Чернівецької області за обвинуваченням у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений, будучи неодноразово судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, на шлях виправлення не став.
Так, у травні та серпні 2017 року вказаний громадянин незаконно збував наркотичний засіб – канабіс на території Глибоцького району.
За скоєне чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від шести до десяти років.