Нехтування правилами дорожнього руху може привести людину на лаву підсудних

Чернівецькою місцевою прокуратурою підтримано публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 22-річного мешканця міста Чернівці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому тяжке тілесне ушкодження).
У ході судового розгляду встановлено, що у червні 2017 року приблизно о 22 годині молодий юнак, керуючи автомобілем, проявив неуважність та скоїв наїзд на пішохода на «зебрі», внаслідок чого потерпілій були спричинені тяжкі тілесні ушкодження.
Вироком Шевченківського районного суду м.Чернівці 22-річного молодика засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі.
Однак, врахувавши щире каяття, особу винного, який є особою молодого віку, відсутність судимостей та претензій від потерпілої, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.