Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

Про це наголошують у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.
Відтак, статтею 24 Кодексу законів про працю України (КЗпПУ) визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому законодавством.
Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівник ана роботу». Постанова набрала чинності з моменту публікації в газеті «Урядовийкур’єр» № 115 (27.06.2015).
Відтак, Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання та отримано органами Державної фіскальної служби до моменту фактичного допуску працівника до роботи. Режим роботи робітника повинен підтверджуватися документально (режим роботи, графік роботи, табелі обліку робочого часу).
Всім роботодавцям слід пам’ятати, подавати повідомлення необхідно напередодні дня від дати початку роботи працівника, тобто дата наказу про прийняття працівника на роботу та дата початку роботи працівника не повинні співпадати.