29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

Про це нагадують у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. Далі роз’яснюють, що відповідно до статті 286 Податкового кодексу України громадянам – власникам земельних ділянок нарахування сум земельного податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про сплату податку.
Фізичними особами – громадянами податок сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення. У разі якщо платник не отримав податкове повідомлення - рішення по платі за землю, чи у нього виникла необхідність уточнення сум земельного податку, а також при зміні власника земельної ділянки, набуття права на пільги та інше, слід звернутися до органів фіскальної служби області за місцем знаходженням земельної ділянки та пред’явити відповідні документи (план-схему земельної ділянки, підтвердження права власності, ксерокопії документів про право на пільги).
Адреси податкових інспекцій області можна уточнити на сайті відомства за посиланням: http://cv.sfs.gov.ua/dfs-u-regioni/golov-upr/teritorialni-organi/.
У сільській та селищній місцевості земельний податок можна сплачувати через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів.
Нагадуємо, що останній день сплати земельного податку з фізичних осіб - 29 серпня.