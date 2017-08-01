Кремль піде з Донбасу – рішення ухвалено, – Гримчак про зустріч Волкера та Суркова

Юрій Гримчак / "Громадське радіо"
Те, що відбувалося під час зустрічі помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США в Україні Куртом Волкером, можна буде зрозуміти лише 24 серпня, коли останній прибуде до Києва, проте рішення щодо Донбасу вже ухвалено – єдине, що сьогодні обговорюється, – це те, як Кремль та на яких умовах піде зі Сходу України.
Таку заяву зробив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб Юрій Гримчак у ефірі 5 Каналу.
"Сурков з точки зору деяких наших "зрадофілів" повинен був вийти, "рвати на собі волосся" та кричати, що все пропало. Але так не буває, бо він давно є дорослим хлопчиком, і якщо йому принесли п'ять пунктів, що вони мають виконати або завтра вам буде бубух, він вийде і скаже, що майже про все домовились. Єдине, що викликає здивування, що він не вийшов і не сказав, якщо Україна не буде виконувати Мінські домовленості, то ми накладемо санкції", – підкреслює посадовець.
На його думку, рішення щодо Донбасу, за великим рахунком, вже ухвалено.
"Вони (Росія – "24") підуть звідти. Єдине, що сьогодні обговорюється, – як вони підуть, на яких умовах і так далі", – зауважив заступник міністра.
Водночас він зауважив, те, що відбувалося на зустрічі, можна буде зрозуміти лише, коли Волкер прилетить до Києва.
"Вони тут будуть з міністром оборони США, я так думаю, що будуть на нашому параді. Нагадаю, Президент України у Мюнхені заявив, що без нас жодне рішення ухвалюватися не буде. Тому спочатку прилетів Волкер до України, був на лінії розмежування, потім об'їхав всіх наших союзників, потім поїхав розповідати, що потрібно робити росіянам. Я думаю, що все буде добре", – підсумував Гримчак.
Нагадаємо, 21 серпня у Мінську відбулася зустріч помічника президента Росії Владислава Суркова зі спецпредставником США в Україні Куртом Волкером. Під час заходу сторони, зокрема, обговорили ситуацію в Україні.