Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського порядку під час проведення заходів, присвячених Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України 23 серпня з 8.30 до 10.00 буде повністю перекрито рух транспорту по вул. І. Франка на на ділянці від вул. А. Міцкевича до площі Центральної, вул. Університетській на ділянці від вул. С. Бандери до площі Центральної та площі Центральній на ділянці від вул. Університетської до вул. Головної.
Рух громадського транспорту буде організовано із врахуванням даних обставин.
Джерело: http://chernivtsy.eu/portal/4/uvaga-perekryttya-ruhu-transportu-27-105128.html#more-105128