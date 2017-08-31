31 серпня о 10:00

в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
Про звіт про виконання міського бюджету за І півріччя 2017 року
Про затвердження Положення про департамент праці та соціального захисту населення Чернівецької міської ради в новій редакції
Про погодження Інвестиційної програми міського комунального підприємства «Чернівцітеплокомуненерго» на 2017 рік
Про затвердження Положення про порядок надання згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень об’єкта оренди за рахунок власних коштів орендаря, врахування цих витрат та способи їх відшкодування
та інші