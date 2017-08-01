Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що Міністерство фінансів України наказом від 13.06.2017 N 568 затвердило форму довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов'язань) та Порядок оформлення і видачі цієї довідки.
Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу довідки та поданої декларації про майновий стан і доходи.
Заява складається з обов'язковим посиланням на відповідний пункт Податкового кодексу, яким передбачено видачу контролюючим органом довідки, та зазначенням найменування підприємства, до якого довідку буде подано платником податків.
Довідка видається контролюючим органом за місцем податкового обліку:
платникам податків, які звернулися відповідно до п. 179.12 ст. 179 Податкового кодексу, - протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви;
платникам податку - резидентам, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання та які звернулися відповідно до п. 179.3 ст. 179 Податкового кодексу, - протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації та сплати належної суми податку.
Довідка видається у паперовій та/або електронній формах. Довідка в електронній формі видається з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.