Буковинські прикордонники виявили безпілотник для переміщення контрабанди до Румунії

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Новини
13:37
22 серпня

Повідомлення повинне бути відправлене суб’єктом господарювання до органів ДФС до моменту фактичного допуску працівника до роботи

13:36
22 серпня

29 серпня - закінчується термін сплати земельного податку фізичними особами - власникам земельних ділянок

12:07
22 серпня

Завтра у Чернівцях перекриють рух транспорту

11:26
22 серпня

У Чернівецькій області пансіонат незаконно отримав з державного бюджету 1,3 млн. грн.

09:36
22 серпня

У спрощенця змінилась адреса: алгоритм дій

09:34
22 серпня

Довідка про подану декларацію видається за місцем податкового обліку

09:26
22 серпня

За землю, нерухомість і транспорт чернівчани сплатили майже 14 мільйонів податків

08:54
22 серпня

Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі

08:48
22 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 21 серпня 2017 року

13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

09:52
21 серпня

Торгуєте технікою – подбайте про касовий апарат

09:43
21 серпня

У Чернівцях пройде парад ретро автомобілів

08:46
21 серпня

На Буковині впродовж операції «Мігрант» затримано 53 іноземця

12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

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Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українець Леонід Кравчук: Я буду стріляти до останнього, поки мене не знищать. І так буде робити кожен українецьПро це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив перший президент України, яка 26 років тому стала незалежною державою.

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».
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Що, Де, Коли
22 серпня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (301 каб., мала зала засідань) за участю керівництва обласної державної адміністрації відбудеться урочисте нагородження переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2016/2017 н.р.
23 серпня з 9.00
в обласному центрі відбудеться низка заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України.
о 09.00 за участі керівництва облдержадміністрації, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, громадськості краю на Центральній площі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
Об 11.00 учасники заходів вшанують пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та буковинських воїнів-учасників АТО, покладуть квіти до їх могил на Центральному кладовищі міста Чернівців.
О 13.00 в Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбудуться урочисте зібрання та святковий концерт.
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».
31 серпня о 10:00
в сесійній залі міської ради скликається 36 сесія Чернівецької міської ради VІІ скликання.
На розгляд засідання виноситься 68 питань. Серед них, зокрема, такі:
8 вересня о 14.30
у 207 кабінеті міської ради відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради.


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Буковинські прикордонники виявили безпілотник для переміщення контрабанди до Румунії

Сьогодні, 09:32 / Коментарів: 0
Вчора по обіді прикордонники Чернівецького загону упередили чергову спробу підготовки до протиправних дій, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через українсько-румунський кордон - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Буковинські прикордонники виявили безпілотник для переміщення контрабанди до Румунії

Буковинські прикордонники виявили безпілотник для переміщення контрабанди до Румунії


Під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонники відділу «Нижні Петрівці», приблизно за 300 метрів від лінії державного кордону з Румунією, виявили безпілотний літальний апарат. Жодних розпізнавальних знаків чи іншого маркування, яке б вказувало на виробника виявлений, апарат не мав.

Скоріш за все, даним квадрокоптером протиправні елементи планували переміщувати контрафактну продукцію до сусідньої Румунії. Наразі виявлений БПЛА доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають заходи із пошуку ймовірних власників. За попередньою інформацією вантажопідйомність квадрокоптера складає 12-13 кг, що відповідає ящику тютюнових виробів.

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