Буковинські прикордонники виявили безпілотник для переміщення контрабанди до Румунії

Вчора по обіді прикордонники Чернівецького загону упередили чергову спробу підготовки до протиправних дій, пов’язаних із незаконним переміщенням товарів через українсько-румунський кордон - інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Під час перевірки оперативної інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонники відділу «Нижні Петрівці», приблизно за 300 метрів від лінії державного кордону з Румунією, виявили безпілотний літальний апарат. Жодних розпізнавальних знаків чи іншого маркування, яке б вказувало на виробника виявлений, апарат не мав.
Скоріш за все, даним квадрокоптером протиправні елементи планували переміщувати контрафактну продукцію до сусідньої Румунії. Наразі виявлений БПЛА доставлено до прикордонного підрозділу. Тривають заходи із пошуку ймовірних власників. За попередньою інформацією вантажопідйомність квадрокоптера складає 12-13 кг, що відповідає ящику тютюнових виробів.