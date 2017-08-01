На жовтневих виборах у територіальних громадах УКРОП висуватиме своїх кандидатів у всіх областях

Українське об’єднання патріотів – УКРОП» висуватиме своїх кандидатів у максимальній кількості ОТГ під час місцевих виборів у жовтні цього року. Про це заявив голова політради УКРОПу, народний депутат Тарас Батенко.
«За останні місяці я відвідав більшість регіональних організацій. Ми знаємо ситуацію на місцях. І делегуватимемо на вибори партійних представників, не ховаючись за ширмою самовисуванців, як влада», – написав Тарас Батенко на своїй сторінці в мережі Facebook.
Політик переконаний, що місцеві вибори матимуть дедалі більше значення для результату партій на майбутніх парламентських перегонах. Українці голосуватимуть за ті політсили, які мають реальне представництво на місцях і працюють на захист громади. Наразі в структурі УКРОПу – понад 600 організацій по всій Україні, більш як 150 приймалень. Партія поповнює свої лави, проводить тренінги для членів та депутатів рад різних рівнів.
Тарас Батенко також сподівається, що «Українське об’єднання патріотів» на виборах восени покращить результати, показані на попередніх місцевих перегонах: 5,72% у грудні 2016 року та 9,13% – у квітні 2017-го.
Нагадаємо, ЦВК призначила на 29 жовтня вибори у 202 об’єднаних територіальних громадах у всіх областях України. Волевиявлення охопить 1,3 млн виборців, 116 сіл, 61 селище й 25 міст.Джерело