Обсяги експорту лісоматеріалів з Буковини до ЄС зменшено утричі

За інформацією прес-служби Чернівецького ОУЛМГ держлісгоспи Буковини експортують дрова та продукцію деревопереробки переважно в країни ЄС.
У першому півріччі цього року з усього обсягу виробленої продукції на 300,4 млн грн. держлісгоспи Буковини реалізували на експорт продукції на 51 млн. грн.
Питома вага експорту в реалізації продукції за 6 місяців 2017 року становить 19,1% проти 26,6% за такий самий період 2016 року.
Враховуючи дію мораторію на вивезення лісоматеріалів необроблених, державні лісогосподарські підприємства Буковини з продукції лісозаготівель експортували винятково дров’яну деревину. Усі ділові сортименти були спрямовані на внутрішній ринок.
Загалом у першому півріччі 2017 року із 232 тис кбм (метрів кубічних) заготовлених лісоматеріалів експортовано 12,4 тис кбм дров паливних на суму 8,9 млн грн.
Наголосимо, що загальні обсяги експорту стрімко падають. У 2016 році експортні поставки склали 65,4 тис кбм, що на 130 тисяч кубів менше у порівнянні з 2015 роком (обсяг виручених коштів по експорту впав на 80 млн грн).
Слід також наголосити, що в структурі експортних поставок, які здійснюють держлісгоспи Буковини, зростає частка продукції деревопереробки, що відповідає державній політиці, спрямованій на зростання вітчизняних деревопереробних підприємств і збільшення обсягів внутрішньої переробки української лісосировини.
Підкреслимо, що держлісгоспи області збільшують випуск пиленої продукції саме за рахунок переробки низькосортної деревини, на яку нема попиту на внутрішньому ринку.
Так, на експорт (Польща, Туреччина, Румунія, Німеччина, Бельгія, Молдова, Єгипет, Ізраїль) прямують дошки обрізні та не обрізні, палетні заготовки, твердопаливні брикети. Продукція переробки сертифікована за міжнародними вимогами.
З боку закордонних підприємств зростає попит на технологічну тріску. На жаль, у результаті непродуманих «реформ» у лісовому секторі з промислової карти Чернівецької області зникло колись потужне підприємство з випуску деревостружкових плит, що незмінно користуються великим попитом у виробництві меблів та у будівництві.
Проблемними питаннями, так досі і не вирішеними паралельно із забороною експорту необробленої деревини, залишається відсутність в області підприємств та потужностей з переробки низькосортної деревини (технологічної сировини та балансів), а також висока відсоткова ставка ПДВ на ввіз обладнання та механізмів іноземного виробництва для використання у лісовій та деревопереробній промисловості.
«Кошти, виручені з реалізації виробленої продукції, у тому числі з експортних поставок, державні лісгоспи спрямовують на ведення лісового господарства – на охорону та догляд за лісами, заходи з формування якісних та високопродуктивних лісових масивів, будівництво лісових доріг, модернізацію техніки і обладнання, – зазначає в.о. начальника ЧОУЛМГ Роман Череватий. – У 2016 році на ведення лісового господарства постійні лісокористувачі направили 135 млн грн. Перерахували до зведеного бюджету та до фонду єдиного соціального внеску 188,9 млн грн.».
Сума власних коштів держлісгоспів, направлених на капітальні інвестиції, модернізацію основних засобів, склала 22,6 млн грн.
Лісова галузь демонструє один з кращих результатів діяльності з-поміж інших галузей, представлених на Буковині. Це при тому, що з 2015 року для державних лісогосподарських підприємств збільшено ставку відрахування частини чистого прибутку у п’ять (!) разів – з 15% до 75%.
Тож Чернівецьке обласне управління лісомисливського господарства закликає місцеві органи влади усіх гілок, їхніх керівників, депутатів усіх рівнів оприлюднювати громадськості винятково правдиву інформацію стосовно експорту продукції лісозаготівель та деревопереробки, у тому числі держлісгоспами області, не викривлювати статистичні дані (вони знаходяться у вільному доступі), не вдаватися до брехні заради дешевого піару та до інших неконструктивних кроків, що ведуть до розвалу державної системи лісового господарства України.
«Державні лісогосподарські підприємства, що входять у сферу управління ЧОУЛМГ, дотримуються вимог мораторію на вивіз необробленої деревини, належно виконують свої обов’язки постійних лісокористувачів, забезпечуючи щорічне зростання податкових платежів, виконання усіх лісогосподарських заходів та їх фінансування на госпрозрахункових засадах, без залучення бюджетних коштів», – підкреслює Роман Череватий.