На Буковині прикордонники виявили групу ймовірних контрабандистів та вантажівку, нашпиговану сигаретами

В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2017» правоохоронці Буковини та Прикарпаття затримали вантажівку із сигаретами та 5 порушників, які, ймовірно, планували незаконно переправити тютюнові вироби до сусідньої Румунії. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Так, сьогодні близько 5-ї години ранку, спільною міжвідомчою групою з числа оперативних співробітників Західного регіонального управління, представників СБУ в Івано-Франківській області та прикордонників відділу «Шибени» Чернівецького загону, за 200 метрів від лінії державного кордону в селі Явірник було зупинено вантажний автомобіль «ГАЗ-66». Під час проведення перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу, прикордонники помітили ящики із сигаретами. За попередньою оцінкою у вантажівці було близько 30 тисяч пачок сигарет на загальну суму понад півмільйона гривень.
Наразі тривають перевірочні заходи. Виявлений товар та повідомлення для внесення до ЄРДР про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ККУ (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) направлено до Державної фіскальної служби.