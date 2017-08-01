НЕВИННОГО – ВИПРАВДАНО!

Що, Де, Коли

у Сокирянах вул. Шевченка, 2 (ресторанний комплекс "Зодіак") відбудеться засідання круглого столу присвяченого старту проекту «Створення вільного екологічно-спортивного громадського простору для розвитку людського потенціалу» , який фінансується за кошти Канадського фонду місцевих ініціатив (CFLI) та впроваджується Сокирянською міською радою.

вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.

На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).



в приміщенні обласної державної адміністрації (301 каб., мала зала засідань) за участю керівництва обласної державної адміністрації відбудеться урочисте нагородження переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2016/2017 н.р.

в обласному центрі відбудеться низка заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України.

о 09.00 за участі керівництва облдержадміністрації, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, громадськості краю на Центральній площі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.

Об 11.00 учасники заходів вшанують пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та буковинських воїнів-учасників АТО, покладуть квіти до їх могил на Центральному кладовищі міста Чернівців.

О 13.00 в Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбудуться урочисте зібрання та святковий концерт.