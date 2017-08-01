НЕВИННОГО – ВИПРАВДАНО!

СУД СПРАВЕДЛИВО ВИПРАВДАВ БУКОВИНЦЯ, ЯКОГО ЗВИНУВАТИЛИ У НЕЗАКОННОМУ ЗАВОЛОДІННІ ЧУЖОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ
Апеляційний суд Чернівецької області залишив у силі виправдувальний вирок суду першої інстанції, відносно 35-річного жителя Кіцманського району Чернівецької області, якого обвинувачено за ст. 289 ч.1 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом), не задовольнивши апеляційні скарги прокурора та представника потерпілого.
Органом досудового розслідування чоловік обвинувачувався у тому, що він, в нічний час, 7 листопада 2016 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, незаконно заволодів легковим автомобілем марки «Опель Вектра», та рухаючись по вулиці Миколайчука села Брусниця Кіцманського району Чернівецької області, не впорався з керуванням здійснивши дорожньо-транспортну пригоду, допустивши зіткнення автомобіля з огорожею домогосподарства №12, таким чином завдав матеріальної шкоди на суму більше 50 тис. гривень.
В ході розгляду справи, достатніх доказів для доведення винуватості чоловіка не встановлено. Адже, ані потерпілий, ані свідки достеменно не бачили хто саме заволодів транспортним засобом, а працівниками поліції протоколу про виявлення та вилучення в обвинуваченого ключів від автомобіля складено не було. Розслідування його на предмет наявності тілесних ушкоджень у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою не проведено, зважаючи на те, що від отриманих в наслідок ДТП пошкоджень, автомобіль відновленню не підлягає. Більше того, ряд експертиз встановили, що виявлені в салоні авто сліди пальців рук та крові не належать обвинуваченому.
Враховуючи те, що перед суддею постає не лише питання пізнання юридичної суті судової справи, але на практиці не рідко виникає не менш складне завдання – пізнання її життєвої складової, суд не може засудити людину, винна якої не підтверджена доказами у суді.