У 2017 році повне сонячне затемнення випадає на 21 серпня. Пік затемнення припаде на 21 годину 10 хвилин 30 секунд за київським часом. Місяць повністю затулить сонце, а його обрамлення буде видно від Салема (штат Орегон) до Чарльстона (Південна Кароліна). «Сьогоднішнє повне сонячне затемнення має назву «Велике американське затемнення». Його не можна буде побачити в Україні, а лише в Північній та частково в Південній Америці», - зазначає вінницька астроном Надія Почапська. Однак астрологи попереджають, що свій вплив на людину сонячне затемнення справляє незалежно від того, бачили ви його чи ні. NASA буде транслювати найдовше сонячне затемнення. У NASA створили спеціальний сайт, де вестимуть трансляцію затемнення, викладатимуть фото та розповідатимуть про все, що відбуватиметься. Сонячне затемнення: що не можна робити У період сонячного затемнення та три дні після нього підвищується схильність приймати дуже "важливі", але в підсумку невірні рішення і здійснювати доленосні вчинки, які, швидше за все, будуть незворотними. Експерти не рекомендують: починати нові справи, особливо спонтанні, тобто якщо ті не були заплановані заздалегідь; проводити серйозні медичні процедури: велика ймовірність невдачі; брати участь в масових заходах; приймати важливі рішення, від яких залежить майбутня доля: зміна роботи, пропозиція руки і серця, підписувати важливі документи і т.п. - краще почекати кілька днів; злитися, дратуватися, затівати конфлікти. В цей час також краще не приймати наркотичні і алкогольні речовини, так як ефект від них може бути занадто непередбачуваним. Крім того, вважається, що деякі люди під час сонячного затемнення стають дуже дратівливими і незадоволеними. Їм рекомендується не роздувати їх мухи слона. Сонячне затемнення: що можна робити Втім, тиждень після затемнення, як і після молодика, астрологи називають часом активності і творчості. Так що ховатися під ковдрою не варто - краще приділити час творчості. Але головне - не забути очиститися, позбувшись не тільки від всієї накопичилася бруду за останній час, але і від деяких негативних рис характеру, які заважають. Для цього відразу після затемнення астрологи радять прийняти душ. Сонячне затемнення дає можливість швидко позбутися від непотрібних зв'язків, застарілих ідеалів і цінностей. Наприклад, можна порвати з людьми, які вам не подобаються, вийти з поганої компанії. Нагадуємо, що в серпні відбулося ще одне унікальне природне явище – місячне затемнення. А між місячним та сонячним затемненнями можна буде спостерігати ще одне красиве природне явище - серпневий зорепад Персеїди.Посилання на джерело: https://vn.20minut.ua/Podii/sogodni-vidbudetsya-sonyachne-zatemnennya-scho-mozhna-ta-scho-ne-mozhn-10631700.html