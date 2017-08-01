ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

Про це наголошують у Головному фіскальному відомстві області та нагадують, що буковинці, які здають нерухомість в оренду, зобов’язані щоквартально сплачувати податки. Відтак, кожен громадянин, який не є підприємцем, але здає квартиру, будинок чи навіть кімнату в оренду, довгострокову або подобову, має сплатити з отриманого доходу податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків та 1,5 відсотків військового податку.
Відповідно до пп. 170.1 Податкового кодексу України під час нарахування доходу фізичній особі від надання нею в оренду об’єктів нерухомості необхідно враховувати розмір орендної плати, зазначений в договорі оренди, який має бути не меншим, ніж мінімальна сума орендного платежу за повний чи неповний місяць оренди.
Мінімальна сума орендного платежу визначається за Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб, затверджено постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1253, виходячи з мінімальної вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом самоврядування села, селища, місця, на території яких вона розташована.
З 1 січня 2017 року змінено мінімальну вартість оренди квадратного метра площі нерухомого майна. Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 28.12.2016р. № 836/258 затверджена мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метру загальної площі нерухомого майна без врахування податку на додану вартість в наступних розмірах для приміщень, що використовуються під некомерційну діяльність, у тому числі для проживання фізичних осіб – 10 грн.; виробничу діяльність – 20 грн.; комерційну діяльність – 30 грн. Департамент економіки міської ради при проведенні розрахунків плати за оренду приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Чернівців, керуватиметься затвердженою мінімальною вартістю місячної оренди одного квадратного метра загальної площі.
У фіскальному відомстві підкреслюють, що оподаткуванню підлягають фактично отримані суми за оренду майна, але не нижче мінімальної вартості.
Окрім того, орендодавцю, який здає квартиру фізичним особам і не є підприємцем, щокварталу протягом 40 днів необхідно самостійно нарахувати і сплатити податок на доходи фізичних осіб до бюджету.