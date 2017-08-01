Кінець ери Путіна та імпічмент Трампу, – астролог оприлюднив наслідки сонячного затемнення

Цьогорічне сонячне затемнення вплине на майбутнє Трампа та Путіна / Колаж 24 КаналЦьогорічне сонячне затемнення найбільше вплине на майбутнє президента Росії Володимира Путіна – зокрема, цей період може стати початком кінця його правління. Також воно позначиться і на долі чинного президента США Дональда Трампа.Таку думку висловив відомий астролог Влад Росс, передає "Обозреватель".За його словами, цьогорічне сонячне затемнення не дарма назвали "великим американським", оскільки воно буде спостерігатися практично на всій території Північної Америки та великої частини Південної – таке явище, зокрема, побачать жителі майже всіх штатів у США."Цей факт позначиться на долі країни, як мінімум, в перспективі на найближчі 6 місяців. Я припускаю, що там можуть відбуватися кардинальні зміни, пов'язані, в тому числі, і з президентом Дональдом Трампом. Це затемнення буде відбуватися в карті Трампа на Марсі. Марс символізує небезпеку замаху, якихось скандалів, судового розгляду. Цілком можливо, що загроза імпічменту стане для нього по-справжньому реальною. У найближчі півроку такі перспективи для нього є дуже вірогідними", – підкреслює астролог.Крім того, він припускає, що сонячне затемнення може спровокувати державний переворот в одній із країн Близького Сходу, оскільки воно буде проходити недалеко від Марсу – планети війни."Можливо, в Єгипті або в Саудівській Аравії. Не виключаю, що "Ісламська держава" може захопити владу в якийсь із цих країн. Також допускаю, що лідера КНДР Кім Чен Ина можуть повалити", – прогнозує фахівець.Водночас Влад Росс зауважив, що цьогорічне сонячне затемнення може стати початком кінця правління президента Росії Володимира Путіна.Хочу нагадати про те, що рівно 18 років тому, в серпні 1999 року, за 2 дні до затемнення 11 серпня, тобто в його "аурі", його було призначено наступником Бориса Єльцина. В астрології прийнято вважати, що людина, яка приходить до влади на затемнення, стає фатальною фігурою для країни, фатальною фігурою для тієї території, де його обрано, та загалом для континенту. Крім того, вважається, що людина, яка приходить на цьому саросі (період, протягом якого затемнення приблизно повторюються в колишньому порядку – "24"), має на ньому ж і піти,– додає астролог.Також Влад Росс наголошує, що у будь-якому разі це затемнення буде фатально втручатися у владу Володимира Путіна."Я не ручаюся за те, що у найближчі півроку він зможе спокійно царювати та вести публічне життя. Після цього затемнення я не дам і ламаного гроша за його сприятливе правління в майбутньому. Принаймні, можу сказати точно, що для нього назріває дуже жорстка ситуаціяє. Затемнення – це кармічно невідворотна річ, уникнути яку людина не в силах. І жодна охорона, навіть найпрофесійніша, не зможе захистити від неминучого, в тому числі від палацового перевороту", – зазначає він.Відтак, астролог робить висновок, що назрівають грандіозні зміни та трансформації у світі, які кардинально змінять зовнішню політику як Росії, так і США."Що стосується України, то День незалежності 24 серпня потрапляє в ауру цього затемнення, але у цій ситуації це не буде позначатися критичним чином для нашої країни, оскільки на нашій території затемнення не спостерігатиметься", – резюмує Росс.Джерело: канал 24