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Новини
13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

09:52
21 серпня

Торгуєте технікою – подбайте про касовий апарат

09:43
21 серпня

У Чернівцях пройде парад ретро автомобілів

08:46
21 серпня

На Буковині впродовж операції «Мігрант» затримано 53 іноземця

12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

10:19
18 серпня

Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток до подання спрощеної податкової декларації та форма такої декларації

10:18
18 серпня

Як оподатковується дохід від продажу транспортних засобів

09:37
18 серпня

На міському сміттєзвалищі встановлять камери відеоспостереження

09:21
18 серпня

Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

09:17
18 серпня

З 12 серпня змінено критерії блокування реєстрації податкової накладної

09:09
18 серпня

У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

09:07
18 серпня

Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

08:38
18 серпня

Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

08:33
18 серпня

І сьогодні частина Чернівців буде без води

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
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Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 10.00
у Сокирянах вул. Шевченка, 2 (ресторанний комплекс "Зодіак") відбудеться засідання круглого столу присвяченого старту проекту «Створення вільного екологічно-спортивного громадського простору для розвитку людського потенціалу», який фінансується за кошти Канадського фонду місцевих ініціатив (CFLI) та впроваджується Сокирянською міською радою.
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
22 серпня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (301 каб., мала зала засідань) за участю керівництва обласної державної адміністрації відбудеться урочисте нагородження переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2016/2017 н.р.
23 серпня з 9.00
в обласному центрі відбудеться низка заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України.
о 09.00 за участі керівництва облдержадміністрації, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, громадськості краю на Центральній площі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
Об 11.00 учасники заходів вшанують пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та буковинських воїнів-учасників АТО, покладуть квіти до їх могил на Центральному кладовищі міста Чернівців.
О 13.00 в Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбудуться урочисте зібрання та святковий концерт.
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».


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На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

Сьогодні, 10:58 / Коментарів: 0
За ініціативи Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області розпорядженням Голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.08.2017 № 667/Р створено оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи зібраного урожаю.

Метою створення даного штабу є попередження конфліктних ситуацій, які можуть мати місце при використанні земель сільськогосподарського призначення, інформування населення Чернівецької області про існуючі проблеми, ознайомлення землевласників та землекористувачів щодо їх прав та обов'язків.
Основними завданнями є: забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграрії; надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки; сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності тощо.
До штабу увійшли відповідні представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного територіального управління юстиції, МВС, прокуратури, Держгеокадастру, Служби безпеки України, місцевих аграрних асоціацій.

Поруч з функціонування оперативного штабу створено також мобільні точки доступу з інформування землекористувачів, землевласників щодо їхніх прав при центрах безоплатної вторинної допомоги у районах області.

Зокрема, Головним територіальним управлінням юстиції у Чернівецькій області спільно з Регіональним центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області затверджено Графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги, відповідно до якого впродовж двох місяців здійснюватиметься виїзне консультування громадян з питань захисту прав землевласників та землекористувачів Чернівецької області.
Графік мобільних точок доступу:

 11.08.2017 Ржавинська сільська рада (Заставнівський район, с. Ржавинці, вул.Кобилянської, 8)
 15.08.2017 Старожадівська сільська рада (Сторожинецький район, с. Стара Жадова)
 16.08.2017 Кельменецький місцевий центр з надання БВПД (смт.Кельменці, вул. Довженка, 9)
 18.08.2017 Лівинецька сільська рада (Кельменецький район, с.Лівинці, вул.Головна,13)
 18.08.2017 Романківська сільська рада (Сокирянський район, с. Романківці, вул. Головна, 43)
 21.08.2017 Відділ «Хотинське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2А)
 22.08.2017 Погорилівська сільська рада (Заставнівський район, с.Погорилівка)
 28.08.2017 Байраківська сільська рада (Герцаївський район, с.Байраки)
 29.08.2017 Відділ «Сокирянське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Сокиряни, вул. Центральна, 41А)
 29.08.2017 Відділ «Новодністровське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Новодністровськ, мікрорайон Діброва, 25)
 06.09.2017 Оршівецька сільська рада (Кіцманський район, с.Оршівці)
 06.09.2017 Мамаївська сільська рада (Кіцманський район, с. Мамаївці,вул. Шевченка, 156
 13.09.2017 Дністрівська сільська рада (Кельменецький район, с. Дністрівка, вул.Центральна,38)
 15.09.2017 Чорнівська сільська рада (Новоселицький район, с.Чорнівка, вул. Головна,20)
 19.09.2017 Вартиковецька сільська рада (Кельменецький район, с. Вартиківці, вул.Центральна, 37)
 20.09.2017 Нелипівська сільська рада (Кельменецький район, с. Нелипівці)
 20.09.2017 Карапчівська сільська рада (Глибоцький район, с.Карапчів)
 20.09.2017 Димківська сільська рада (Глибоцький район, с. Димка)
 28.09.2017 Банилівська сільська рада (Вижницький район, с.Банилів, вул.Гостинець, 63)
 29.09.2017 Романківська сільська рада (Сокирянський район, с. Романківці, вул. Головна, 43)
 03.10.2017 Козирянська сільська рада (Кельменецький район, с. Козиряни, вул. Центральна, 5)
 03.10.2017 Бабинська сільська рада ( Кельменецький район, с. Бабин)
 05.10.2017 Диновецька сільська рада (Новоселицький район, с.Динівці)
 05.10.2017 Малинівська сільська рада (Новоселицький район, с. Малинівка)
 06.10.2017 Ставчанська сільська рада ( Хотинський район, с. Ставчани, вул. Головна, 52)
 06.10.2017 Рукшинська сільська рада (Хотинський район, с. Рукшин, вул. Головна, 42)
 12.10.2017 Брідоцька сільська рада (Заставнівський район, с. Брідок, вул.Миру,1)
 12.10.2017 Вікнянська сільська рада (Заставнівський район, с. Вікно)
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