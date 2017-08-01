На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

За ініціативи Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області розпорядженням Голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 10.08.2017 № 667/Р створено оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи зібраного урожаю.
Метою створення даного штабу є попередження конфліктних ситуацій, які можуть мати місце при використанні земель сільськогосподарського призначення, інформування населення Чернівецької області про існуючі проблеми, ознайомлення землевласників та землекористувачів щодо їх прав та обов'язків.
Основними завданнями є: забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи урожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграрії; надання правової допомоги в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки; сприяння правоохоронним органам у фіксації вчинених правопорушень для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності тощо.
До штабу увійшли відповідні представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного територіального управління юстиції, МВС, прокуратури, Держгеокадастру, Служби безпеки України, місцевих аграрних асоціацій.
Поруч з функціонування оперативного штабу створено також мобільні точки доступу з інформування землекористувачів, землевласників щодо їхніх прав при центрах безоплатної вторинної допомоги у районах області.
Зокрема, Головним територіальним управлінням юстиції у Чернівецькій області спільно з Регіональним центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області затверджено Графік роботи мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги, відповідно до якого впродовж двох місяців здійснюватиметься виїзне консультування громадян з питань захисту прав землевласників та землекористувачів Чернівецької області.
Графік мобільних точок доступу:
11.08.2017 Ржавинська сільська рада (Заставнівський район, с. Ржавинці, вул.Кобилянської, 8)
15.08.2017 Старожадівська сільська рада (Сторожинецький район, с. Стара Жадова)
16.08.2017 Кельменецький місцевий центр з надання БВПД (смт.Кельменці, вул. Довженка, 9)
18.08.2017 Лівинецька сільська рада (Кельменецький район, с.Лівинці, вул.Головна,13)
18.08.2017 Романківська сільська рада (Сокирянський район, с. Романківці, вул. Головна, 43)
21.08.2017 Відділ «Хотинське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Хотин, вул. О.Кобилянської, 2А)
22.08.2017 Погорилівська сільська рада (Заставнівський район, с.Погорилівка)
28.08.2017 Байраківська сільська рада (Герцаївський район, с.Байраки)
29.08.2017 Відділ «Сокирянське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Сокиряни, вул. Центральна, 41А)
29.08.2017 Відділ «Новодністровське бюро правової допомоги» Кельменецького місцевого центру з надання БВПД (м. Новодністровськ, мікрорайон Діброва, 25)
06.09.2017 Оршівецька сільська рада (Кіцманський район, с.Оршівці)
06.09.2017 Мамаївська сільська рада (Кіцманський район, с. Мамаївці,вул. Шевченка, 156
13.09.2017 Дністрівська сільська рада (Кельменецький район, с. Дністрівка, вул.Центральна,38)
15.09.2017 Чорнівська сільська рада (Новоселицький район, с.Чорнівка, вул. Головна,20)
19.09.2017 Вартиковецька сільська рада (Кельменецький район, с. Вартиківці, вул.Центральна, 37)
20.09.2017 Нелипівська сільська рада (Кельменецький район, с. Нелипівці)
20.09.2017 Карапчівська сільська рада (Глибоцький район, с.Карапчів)
20.09.2017 Димківська сільська рада (Глибоцький район, с. Димка)
28.09.2017 Банилівська сільська рада (Вижницький район, с.Банилів, вул.Гостинець, 63)
29.09.2017 Романківська сільська рада (Сокирянський район, с. Романківці, вул. Головна, 43)
03.10.2017 Козирянська сільська рада (Кельменецький район, с. Козиряни, вул. Центральна, 5)
03.10.2017 Бабинська сільська рада ( Кельменецький район, с. Бабин)
05.10.2017 Диновецька сільська рада (Новоселицький район, с.Динівці)
05.10.2017 Малинівська сільська рада (Новоселицький район, с. Малинівка)
06.10.2017 Ставчанська сільська рада ( Хотинський район, с. Ставчани, вул. Головна, 52)
06.10.2017 Рукшинська сільська рада (Хотинський район, с. Рукшин, вул. Головна, 42)
12.10.2017 Брідоцька сільська рада (Заставнівський район, с. Брідок, вул.Миру,1)
12.10.2017 Вікнянська сільська рада (Заставнівський район, с. Вікно)