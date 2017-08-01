Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

Усі ми перебуваємо в неоплатному боргу перед захисниками України, які ціною своїх життів відстоюють суверенність держави, дають нам можливість жити під мирним небом, захищають від війни. Отож призначення та виплата пенсій учасникам АТО, військовим пенсіонерам, громадянам, які мають особливі заслуги перед Україною, перебувають на особливому контролі Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області.
Буковинські пенсійники постійно відстежують інформацію щодо загиблих учасників АТО, співпрацюють з місцевими органами силових міністерств та відомств, громадськими організаціями краю задля оперативного оформлення та подання документів для призначення пенсій військовим, які отримали інвалідність під час проходження служби у зоні АТО, контролюють призначення пенсій у разі втрати годувальника членам сімей військовослужбовців, загиблих під час бойових дій на сході країни - інформує прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
З початку проведення бойових дій пенсії по інвалідності призначено 151 колишньому військовослужбовцю Збройних Сил, органів МВС, Держприкордонслужби та Національної поліції України, у тому числі 5-ти інвалідам 1 групи; 12-ти - 2 групи та 134 особам з інвалідністю 3 групи. З них 135 осіб отримали інвалідність, пов'язану із захистом Батьківщини чи виконанням обов'язків військової служби, а 16 - в період її проходження.
За період з червня 2014 року по серпень 2017 року в області призначені та виплачуються пенсії 148-ми членам сімей 63-х загиблих буковинців з числа військовослужбовців Збройних Сил, органів МВС та Служби безпеки України. Це дружини, батьки та діти загиблих, які перебували на їх утриманні.
Варто зазначити, що пенсійні виплати цієї категорії громадян постійно підлягають перерахунку у зв'язку із ростом прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, зміною чи набуттям статусу за Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, встановленням пенсії за особливі заслуги перед Україною.