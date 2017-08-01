Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

Упродовж семи місяців цього року бюджет Чернівців від громадян – землекористувачів, власників нерухомості та елітного транспорту отримав 13853,8 тис. грн. майнових податків, що на 1124,2 тис. грн. більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Як розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк, найбільша питома вага у структурі надходжень майнових податків традиційно належить платі за землю,- цього року землевласники та землекористувачі – громадяни поповнили казну міста на 13375,6 тис. грн., що на 998,6 тис. грн. перевищує минулорічні показники.
Із наближенням граничного терміну сплати, містяни активно розпочали сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так, за сім місяців цього року від громадян бюджет Чернівців отримав 454,6 тис. грн., що на 187,4 тис. грн. більше, ніж минулого року.
Зверніть увагу, що 29 серпня – граничний термін сплати для громадян щодо усіх майнових податків: плати за землю, нерухомість і транспорт. Прошу чернівчан не зволікати зі сплатою, адже з наступного дня граничного строку діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.