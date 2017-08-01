Зміни у призначенні та виплаті субсидій

Кабмін постановою від 18.08.2017 N 609 переглянув правила призначення субсидій на оплату комунальних послуг.
Зокрема, встановлено, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та місцем її фактичного проживання
.
Також уточнено, що у разі смерті особи, якій було призначено субсидію на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
, така субсидія виплачується одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.
Одночасно встановлено, що субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб, за два
(а не чотири, як раніше) квартали
, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.
Постанова набрала чинності 19 серпня 2017 року.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області