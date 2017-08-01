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Новини
13:24
21 серпня

ДФС Буковини: за «квартирантів» необхідно декларувати доходи та сплачувати податки

13:22
21 серпня

Рентна плата за використання природних ресурсів на Буковині додала в казну майже на 35,5 млн. грн.

12:28
21 серпня

У Чернівцях на літній період було призначено субсидії понад 30 тисячам домогосподарств, відмовлено – 10230

12:21
21 серпня

Понад 10 тисяч чернівчан можуть отримати компенсацію за невикористану субсидію

12:19
21 серпня

До уваги буковинців! Субсидії на новий опалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

10:58
21 серпня

На Буковині створено обласний оперативний штаб із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя

10:54
21 серпня

У обласній службі зайнятості працює ряд сервісів у режимі онлайн

10:43
21 серпня

Виплати захисникам Вітчизни - на особливому контролі у буковинських пенсійників

10:11
21 серпня

Чернівчани сплатили майже 14 мільйонів майнових податків

09:57
21 серпня

Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

09:52
21 серпня

Торгуєте технікою – подбайте про касовий апарат

09:43
21 серпня

У Чернівцях пройде парад ретро автомобілів

08:46
21 серпня

На Буковині впродовж операції «Мігрант» затримано 53 іноземця

12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

10:19
18 серпня

Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток до подання спрощеної податкової декларації та форма такої декларації

10:18
18 серпня

Як оподатковується дохід від продажу транспортних засобів

09:37
18 серпня

На міському сміттєзвалищі встановлять камери відеоспостереження

09:21
18 серпня

Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

09:17
18 серпня

З 12 серпня змінено критерії блокування реєстрації податкової накладної

09:09
18 серпня

У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

09:07
18 серпня

Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

08:38
18 серпня

Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

08:33
18 серпня

І сьогодні частина Чернівців буде без води

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Колонка автора

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Не зрікаються в любові Не зрікаються в любовіНайтемніше перед світанком. А я знаю, що він почнеться ще в цьому десятилітті.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
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Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 10.00
у Сокирянах вул. Шевченка, 2 (ресторанний комплекс "Зодіак") відбудеться засідання круглого столу присвяченого старту проекту «Створення вільного екологічно-спортивного громадського простору для розвитку людського потенціалу», який фінансується за кошти Канадського фонду місцевих ініціатив (CFLI) та впроваджується Сокирянською міською радою.
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
22 серпня о 14.00
в приміщенні обласної державної адміністрації (301 каб., мала зала засідань) за участю керівництва обласної державної адміністрації відбудеться урочисте нагородження переможців учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів учнівської та студентської молоді, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт всеукраїнського та міжнародного рівнів у 2016/2017 н.р.
23 серпня з 9.00
в обласному центрі відбудеться низка заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України.
о 09.00 за участі керівництва облдержадміністрації, представників громадсько-політичних організацій, національно-культурних товариств, громадськості краю на Центральній площі відбудеться покладання квітів до пам’ятника Т. Шевченку та урочиста церемонія підняття Державного Прапора України.
Об 11.00 учасники заходів вшанують пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні та буковинських воїнів-учасників АТО, покладуть квіти до їх могил на Центральному кладовищі міста Чернівців.
О 13.00 в Літньому театрі Центрального парку культури та відпочинку ім. Т. Шевченка відбудуться урочисте зібрання та святковий концерт.
29 серпня. о 15.00
у фойє театру 2-го поверху відбудеться прес-конференція з нагоди ВІДКРИТТЯ 87-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНУ.
Йтиметься про наступні прем’єри, участь театру у фестивалях в Україні та Румунії та підготовку до XII фестивалю комедії «ЗОЛОТІ ОПЛЕСКИ БУКОВИНИ».


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Підприємець заборгував Магальській сільській раді майже 250 тис. грн.

Сьогодні, 09:59 / Коментарів: 0
Підприємець заборгував Магальській сільській раді майже 250 тис. грн.Сторожинецька місцева прокуратура пред’явила до Господарського суду Чернівецької області позовну заяву в інтересах держави в особі Магальської сільської ради, про стягнення з фізичної особи-підприємця збитків у розмірі майже 250 тис. грн. - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Встановлено, що приватний підприємець з Новоселицького району ввів в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт без укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та без сплати коштів пайової участі, внаслідок чого сільським бюджетом недоотримав значну суму коштів.



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