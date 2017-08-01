Учасники АТО звільняються від оплати додаткових послуг державних нотаріусів

Мінюст наказом від 10.08.2017 N 2565/5 вніс зміни до Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру.
Зокрема встановлено, що плата за надання державними нотаріусами правової допомоги та послуг технічного характеру може використовуватись на щомісячне преміювання завідувачів державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державних нотаріусів в розмірі не менше 30 % (у разі виконання обов'язків інших державних нотаріальних контор - в розмірі не менше 50 %) від суми наданих завідувачами державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, державними нотаріусами додаткових послуг правового та технічного характеру.
Одночасно зазначено, що учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, звільнені від внесення такої плати.
Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи
та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи
та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області