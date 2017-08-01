Торгуєте технікою – подбайте про касовий апарат

З 08 травня 2017 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 р. № 231 «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій».

Оскільки ця новація стосується чималої кількості суб’єктів господарювання, про ці та інші питання розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.



– Розкажіть, чи усі платники, які торгують технікою, зобов’язані використовувати касові апарати? Можливо, є винятки, наприклад, платники на спрощеній системі оподаткування?



Постанова Кабміну опублікована 7 квітня і набрала чинності через 30 днів з дня її опублікування, тобто з 8 травня. Саме з цієї дати й слід застосовувати РРО підприємцям-«єдинникам», які здійснюють реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.

Це повинні робити і платники єдиного податку першої групи, які провадять діяльність на ринках, і платники другої та третьої груп незалежно від обсягу річного доходу. Для них визначальною умовою в застосовуванні РРО є реалізація відповідного виду товарів, а саме – технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту.



– Чи зможе підприємець самостійно працювати з касовою технікою. Можливо, йому доведеться наймати на роботу бухгалтера? Наскільки це складно?



– Складного тут нема нічого. Сьогодні всі РРО підключаються до мережі Інтернет і передають звіти в електронному вигляді, що спрощує ведення бухобліку, позбавляє необхідності зберігання контрольної стрічки і тому подібних формальностей.



Для реєстрації РРО необхідно вивчити документацію щодо застосування певних видів реєстраторів, моделей та їхніх класифікацій у конкретних сферах діяльності, а потім уже їх придбати; обрати центр сервісного обслуговування та укласти з ним договір; звернутися до податкової за місцем проживання суб’єкта господарювання.



– Які документи необхідні для реєстрації касового апарата?



– Заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО; копія документа, що підтверджує факт придбання або безоплатного отримання РРО; копія паспорта РРО; копія документа на право власності або право перебування (оренди) в приміщенні, де будуть використовувати касовий апарат; копія договору із ЦСО (центром сервісного обслуговування).



Треба також отримати довідку про резервування фіскального номера РРО за формою № 2-РРО; протягом п’яти робочих днів із моменту видачі довідки про резервування фіскального номера РРО звернутися до ЦСО для опломбування касового апарата, ввести його в експлуатацію і подати копії згаданої довідки та акта до закінчення п’ятиденного строку до податкової для завершення реєстрації РРО й отримання посвідчення.



– Яка відповідальність чекає на підприємців, які не зареєструють реєстратор розрахункових операцій?



– Якщо з’ясується, що суб’єкт господарювання не застосовує реєстратор розрахункових операцій при реалізації товарів, то буде штраф: у розмірі 1 гривня – за порушення, вчинене вперше, та 100% вартості проданих товарів – за кожне наступне здійснене порушення.



– Скільки платників у Чернівцях використовують РРО?

– Враховуючи те, що основна сфера застосування РРО – це торгівля і сфера послуг для населення, де операції відбуваються з використанням готівки або особистих платіжних карт, то суб’єктів господарювання, які використовують РРО, є чимало.

Загалом на 01.08.2017р. на обліку в Чернівецькій ОДПІ перебувають 2435 реєстраторів розрахункових операцій, в т.ч. 2149 працюють у Чернівцях, а 286 – на Глибоччині.

Зрозуміло, що їхня кількість збільшується, зокрема і у зв’язку з новаціями, про які ми зараз говоримо.



– Якщо підприємець вирішив встановити РРО, як правильно його вибрати?

– Перелік касових апаратів та фіскальних реєстраторів, дозволених до реєстрації та використання в Україні, міститься в Державному реєстрі РРО. Ви можете вибрати будь-яку модель з розділу I (доступні до первинної реєстрації). Вибір конкретної моделі залежить від ваших бізнес-процесів, кількості покупців, облікової системи тощо. У разі потреби консультацію нададуть у Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ