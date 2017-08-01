Помер найстарший житель Новодністровська

Серпнева прохолода вранішньої пори, на жаль, принесла болючу звістку – Новодністровськ втратив свого найстаршого жителя – на 101-ому році життя відійшов у Вічність Федір Харлампійович Моргуненко
Поважний володар 4 бойових та 13 ювілейних медалей, трудових відзнак – ордена «Знак пошани», медалі «60 років ГОЕЛРО» та «Ветеран праці», а також сучасних високих державних відзнак – ордена Богдана Хмельницького ІІІ ст., медалі «За мужність», із серпня 1975 року пов’язав свою долю із нашим містом, обіймаючи посаду заступника начальника будови з загальних питань у структурі Управління будівництвом Дністровського комплексного гідровузла.
Ще 19 лютого цього року погожий полудень зібрав чималу делегацію новодністровської громади, по-особливому осяйні погляди, квіти, дарунки свідчили про велику радість і гордість причетності до такої вагомої події, яка вперше в історії міста енергетиків вималювала таку неперевершену дату – його 100 літ… Незважаючи на такі поважні літа, ювіляр тоді щиро дякував долі за таку щедрість літ і найкращих у світі донечок, за милість Божу бути багатим трьома улюбленими внуками і трьома правнуками, а також за поздоровлення і сердечні слова, котрими обдарували його добрі люди цієї пам’ятної днини. На одному подихові пригадав Федір Харлампійович своє життя, бойові й трудові дороги і побажав усім найголовніше – миру та, як завжди, декламував вірші – свою присвяту любій дружині Любові Марківні та улюблені поезії Тараса Шевченка…
Ми всі так тішились їхній подружній парі, що народилася іще в далекому 1944 році, хоч офіційне одруження довелось відкласти до 1946 року – направду, перефразовуючи знамениту клятву: «70 літ – і в горі, і в радості!», ми всі втішалися: ось воно, благодатне або ще вдячне весілля – поряд у реальному житті!.. Моргуненки для усіх нас стали незмінним символом Перемоги і родинного щастя, і ми так щиро домовлялися святкувати у вересні уже поважних 95 Любові Марківні.
…Перегортаю численні свої розповіді про цих людей, і таки ще не йму віри, що іще одна важлива струна в історії міста Новодністровська сьогодні обірвалася…
Спочивайте із Богом, шановний наш ветеране, дорогий Федоре Харлампійовичу, хай Царство небесне прихистить Вашу добру і віддану своїй Батьківщині та людям душу!..
Із невимовною тугою та щирими співчуттями рідним, близьким та усій новодністровській громаді –
Інна ГОНЧАР