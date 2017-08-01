Патрульні Чернівців вгамували чоловіка, який наніс тілесні ушкодження громадянам

"Невідомий чоловік буянить на вулиці та кидається на перехожих", - такий виклик вчора, близько 19-ї год отримали патрульні поліцейські.Інспектори, які прибули на вул. Шкільну, виявили напівоголеного чоловіка, який поводився неадекватно. Коли він помітив поліцейських - кинувся навтьоки. Однак, далеко втекти йому не вдалась - інспектори негайно ж його наздогнали.Аби вгамувати чоловіка й унеможливити нанесення ним шкоди собі та оточуючим - патрульні застосували сльозогінний газ та кайданки, опісля - провели його в службовий автомобіль.Як тільки інспектори вгамували порушника - одразу ж кинулися надавати домедичну допомогу закривавленому чоловіку, який був на місці події. Як з'ясувалось пізніше, окрім нього, від рук порушника постраждала ще й жінка. За попередньою інформацією лікарів, в жінки - зламана щелепа, ніс, закрита черепно-мозкова травма та гематоми, в чоловіка - зламаний ніс та гематоми.За словами очевидців, у жінки з порушником виник конфлікт, в результаті якого громадянин почав наносити їй удари та кинув на землю.Чоловік, який стояв неподалік, вирішив заступитися за жінку, внаслідок чого теж постраждав.На місце події викликала слідчо-оперативну групу та лікарів.Громадянина доставили у відділ поліції.