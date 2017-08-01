Як у Чернівцях взяли забарника бануіра

Спецоперацію у Чернівцях проводила Київська прокуратура та СБУПрокуратурою міста Києва спільно з ГУ КЗЕ СБУ на одержанні неправомірної вигоди у сумі 60 тисяч гривень затримано керівника однієї з філій Акціонерного товариства «Укрексімбанк», 100% акцій якого належать державі.Вказана посадова особа отримала грошові кошти від суб‘єкта господарювання за сприяння у передачі в оренду цілісного майнового комплексу, належного банку.Крім того, прокуратурою міста Києва задокументовано ще один епізод протиправної діяльності даної особи, а саме одержання ним 10 тисяч доларів США за незаконне відчуження майна, яке знаходилось на відповідальному зберіганні АТ «Укрексімбанк».Першочергові слідчі дії тривають