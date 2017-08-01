На Буковині лісничого засудили до 3 років за продаж деревини

Сьогодні, 12:06 / Коментарів: 0





Встановлено, що наприкінці вересня 2016 року 48-річний лісничий одержав від громадянина 19 тис. грн. неправомірної вигоди за відпуск лісодеревини породи «дуб» з порушенням встановлених правил на її реалізацію, а також підбурив підлеглого працівника підробити товаро-транспортні документи, в результаті чого заволодів 25 тис. грн. наданими громадянином за відпуск деревини.



За скоєне суд призначив підсудному покарання у вигляді штрафу 25500 грн., обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах лісового господарства України строком на два роки.





Хотинський районний суд підтримав позицію прокуратури Чернівецької області та визнав винним лісничого Колінківецького лісництва ДП «Хотинське лісове господарство» у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.368, ч.2 ст.191, ч.4 ст.27, ч.1 ст.366 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, привласнення та службове підроблення) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.Встановлено, що наприкінці вересня 2016 року 48-річний лісничий одержав від громадянина 19 тис. грн. неправомірної вигоди за відпуск лісодеревини породи «дуб» з порушенням встановлених правил на її реалізацію, а також підбурив підлеглого працівника підробити товаро-транспортні документи, в результаті чого заволодів 25 тис. грн. наданими громадянином за відпуск деревини.За скоєне суд призначив підсудному покарання у вигляді штрафу 25500 грн., обмеження волі строком на 3 роки з позбавленням права займати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків на підприємствах лісового господарства України строком на два роки.

СХОЖІ НОВИНИ: