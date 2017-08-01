Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області в період з 10 серпня 2017 року по 16 серпня 2017 року під час проведення габаритно-вагового контролю транспортних засобів щодо дотримання ними габаритно-вагових параметрів під час якого за вищезазначений період зважено 17 транспортних засобів та виявлено 4 порушення габаритно – вагового контролю. Про це повідомляє прес-служба ОДА.



Управлінням Укртрансбезпеки у Чернівецькій області у зв’язку з несплатою плати за проїзд великовагових та (або) великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування подано 6 позовів до Чернівецького окружного адміністративного суду на суму 132 669 грн., з яких 4 позови задоволені та 2 позови на розгляді. За рішенням суддів до Державного бюджету перераховано плату за проїзд великовагових та (або) великогабаритних ТЗ автомобільними дорогами загального користування на суму 20730,23 грн.



Постійно складаються та затверджуються графіки роботи пересувного пункту габаритно-вагового контролю, проводяться роз’яснювальні роботи, наради з перевізниками, вантажовідправниками щодо заборони навантаження понад встановлених законодавством норм і параметрів.



Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік щодо виявлення порушень габаритно – вагового контролю у цифрах:

Проведено зважувань– 2 732;

Виявлено– 88 порушень;

Складено 68 актів за перевищення т/з вагових параметрів.

Нараховано плати за проїзд13 422 євро.

Перераховано плати за проїзд– 212 722 грн.

Нараховано штрафних санкцій за відсутність дозволу-78 200 грн.

Перераховано до державного бюджету ГВК– 54 400грн.