Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

За словами в.о. начальника Головного управління ДФС у Чернівецькій області Віталія Шпака фахівці відомства готові надати інформаційну допомогу платникам області у разі зупинення податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.



Задля цього склали Графік проведення зустрічей під час яких будуть ознайомлювати бізнес - спільноту області із порядком функціонування системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (СМ КОР) та всіма законодавчими чи технічними новаціями з даного питання.



Впродовж серпня – вересня цього року зустрічі будуть проводитися у відповідності до Графіку: 17 серпня, 28 серпня, 07 вересня, 18 вересня та 28 вересня. Початок заходів о 15 годині. Місце проведення: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану 200-А ( зал засідань).



Задля попереднього запису звертатись до відділу координації бюджетного процесу та проактивного аналізу управління моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Чернівецькій області за телефоном: 037(54-56-04).