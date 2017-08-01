Буковинські митники за сім місяців цього року зафіксували порушень митних правил на понад 130 мільйонів гривень

Протидіючи контрабандним потокам, працівниками Чернівецької митниці ДФС з початку 2017 року відкрито 1443 справи про порушення митних правил вартістю майже на 130,3 млн. грн. Що більше аналогічного показника минулого року на 464 справи за кількістю та за вартістю на 125,1 млн.грн.



При цьому 372 справи (25,8%) - з реально вилученими предметами ПМП на загальну суму 129,8 млн.грн. (99,6%). Про це інформує Головне управління ДФС у Чернівецькій області.



В зоні діяльності митниці серед основних предметів правопорушення по кількості випадків являється незаконне переміщення цигарок - 310 випадків, а по вартості промислові товари – на понад 126 мільйонів гривень.



Митники регіону з початку року до правоохоронних органів Чернівецької області направили21 повідомлення про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Серед основних порушень, подання документів з ознаками підробки та таких що містять неправдиві відомості під час переміщення значних партій промислових товарів, а також незаконне переміщення з приховуванням від митного контролю та без будь-яких дозвільних документів холодної зброї – ножа, патронів та лікарських засобів.



Також фахівцями митниці, впродовж січня-липня цього року, до митних органів іноземних держав направлено 28 запитів держав (8 – до Республіки Молдови, 6 – до Туреччини, 4 - до Республіки Румунії, по 3 – до Польщі та Болгарії, 2 – до Литви, по 1 – до Німеччини та Франції). За інформацією, що надійшла з-за кордону складено 4 протоколи про порушення митних правил на 189 тисяч гривень: з них, за ознаками ст. 485 МК України – 3 справи, за ознаками ст. 483 МК України - 1 справа.