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12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

10:19
18 серпня

Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток до подання спрощеної податкової декларації та форма такої декларації

10:18
18 серпня

Як оподатковується дохід від продажу транспортних засобів

09:37
18 серпня

На міському сміттєзвалищі встановлять камери відеоспостереження

09:21
18 серпня

Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

09:17
18 серпня

З 12 серпня змінено критерії блокування реєстрації податкової накладної

09:09
18 серпня

У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

09:07
18 серпня

Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

08:38
18 серпня

Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

08:33
18 серпня

І сьогодні частина Чернівців буде без води

12:07
17 серпня

Як змінити прізвище 14-16 річним буковинцям?

11:45
17 серпня

До уваги платників податків: режим роботи ЦОПів у святкові та вихідні дні серпня 2017 року!

11:44
17 серпня

Буковинські платники податків направили до фіскальної служби 216 письмових звернень

11:43
17 серпня

З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

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17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

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08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
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08:33
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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

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- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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На кордоні з Румунією зупинено спробу незаконного переміщення тканини вартістю понад 1 млн. грн. та лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» вартістю 39 тис. грн.

Сьогодні, 11:55 / Коментарів: 0
Значну партію незаконно переміщуваного товару виявили співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно з представниками Управління СБУ у Чернівецькій області у пункті пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» у ході здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу комерційного призначення, що прямував з Туреччини до України. За результатами аналітично-пошукової роботи, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України митники прийняли рішення про здійснення повного огляду товару - повідомляє пре-сцентр Чернівецької митниці.

Під час перевірки встановлено невідповідність кількості та ваги наявного вантажу відомостям, заявленим в товаросупровідних документах.

Таким чином, упереджено спробу незаконного переміщення товарів шляхом подання як підстави для їх переміщення документів, які містять неправдиві відомості щодо ваги та кількості.

Щодо 43-річного водія однієї з транспортних фірм Буковини митниками запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар «Тканина» іноземного виробництва вагою майже 20 тис. кг вилучено на склад митниці. Його орієнтовна вартість становить понад 1 млн. грн.

На кордоні з Румунією зупинено спробу незаконного переміщення тканини вартістю понад 1 млн. грн. та лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» вартістю 39 тис. грн.


Крім того, у вказаному пункті пропуску співробітниками митниці припинено спробу незаконного переміщення 130 упаковок лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» іноземного виробництва вартістю 39 тис. грн.

Громадянка України, яка прямувала з Румунії до України в пішому порядку, при здійсненні митних формальностей пред’явила до митного контролю 135 упаковок лікарського препарату.

На кордоні з Румунією зупинено спробу незаконного переміщення тканини вартістю понад 1 млн. грн. та лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» вартістю 39 тис. грн.


Відповідно до п.19 ст. 370 Митного кодексу України та п. 1 Постанови КМУ від 23.05.2012 №458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування» громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок на одну особу. В даному випадку кількість наявного у громадянки лікарського засобу перевищувала дозволену норму на 130 упаковок.

Таким чином, громадянкою порушено порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.
За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ, санкції якої передбачають накладення на винну особу штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією предметів правопорушення.

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