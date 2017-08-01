Значну партію незаконно переміщуваного товару виявили співробітники Чернівецької митниці ДФС спільно з представниками Управління СБУ у Чернівецькій області у пункті пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» у ході здійснення митних формальностей щодо транспортного засобу комерційного призначення, що прямував з Туреччини до України. За результатами аналітично-пошукової роботи, відповідно до ст. 338 Митного кодексу України митники прийняли рішення про здійснення повного огляду товару - повідомляє пре-сцентр Чернівецької митниці.Під час перевірки встановлено невідповідність кількості та ваги наявного вантажу відомостям, заявленим в товаросупровідних документах.Таким чином, упереджено спробу незаконного переміщення товарів шляхом подання як підстави для їх переміщення документів, які містять неправдиві відомості щодо ваги та кількості.Щодо 43-річного водія однієї з транспортних фірм Буковини митниками запроваджено справу про порушення митних правил за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Товар «Тканина» іноземного виробництва вагою майже 20 тис. кг вилучено на склад митниці. Його орієнтовна вартість становить понад 1 млн. грн.Крім того, у вказаному пункті пропуску співробітниками митниці припинено спробу незаконного переміщення 130 упаковок лікарського засобу «Utrogestan 100 mg» іноземного виробництва вартістю 39 тис. грн.Громадянка України, яка прямувала з Румунії до України в пішому порядку, при здійсненні митних формальностей пред’явила до митного контролю 135 упаковок лікарського препарату.Відповідно до п.19 ст. 370 Митного кодексу України та п. 1 Постанови КМУ від 23.05.2012 №458 «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування» громадяни можуть ввозити на митну територію України лікарські засоби у кількості, що не перевищує 5 упаковок на одну особу. В даному випадку кількість наявного у громадянки лікарського засобу перевищувала дозволену норму на 130 упаковок.Таким чином, громадянкою порушено порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ, санкції якої передбачають накладення на винну особу штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією предметів правопорушення.