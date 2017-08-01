Прикордонники на Буковині затримали викрадений автомобіль та сигарети

За минулу добу прикордонниками Чернівецького загону було припинено спробу незаконного переміщення сигарет до Румунії та затримано іномарку, яку розшукував Інтерпол.Викрадений у Великій Британії «Фольксваген» намагався переправити через українсько-румунський кордон 32-річний громадянин Румунії. Під час перевірки наданих документів водія в пункті пропуску «Порубне» відбулося спрацювання бази даних «Інтерпол» на вищевказаний автомобіль. В результаті чого автівку разом із її водієм було затримано і проінформовано представників Інтерполу у м. Київ та Національної поліції.Як пізніше з’ясувалося, дану іномарку італійської реєстрації було викрадено на території Великої Британії. Тепер водій даватиме пояснення представникам Національної поліції щодо з’ясування усіх обставин правопорушення.Іншу спробу порушення прикордонного законодавства було припинено вчора увечері на ділянці відділу прикордонної служби «Герца».Двоє осіб намагалися незаконно переправити пакунки із сигаретами до сусідньої Румунії. Помітивши прикордонників, порушники покидали свої ноші та, скориставшись темною порою доби та лісистою місцевістю, вдалися до втечі. Їхній пошук наразі триває. У затриманих пакунках було виявлено 2300 пачок контрафактних сигарет марки «Марбле». Про це інформує прес-служба Чернівецького прикордонного загону.