Чернівчанин отримав 2,5 роки за амфетамін

2,5 роки позбавлення волі – таку міру покарання призначив Шевченківський районний суд м. Чернівці 29-річному чернівчанину за незаконне придбання та зберігання психотропної речовини (ч.2 ст.309 КК України) - повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
У ході судового розгляду встановлено, що раніше судимий за аналогічний злочин молодий чоловік придбав у невстановлених слідством осіб психотропну речовину – амфетамін. Правоохоронці затримали його на території одного з дошкільних навчальних закладів міста у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, також при ньому виявлено 1,3336 г амфетаміну.
Враховуючи, що підсудний вчинив злочин під час випробувального терміну, суд призначив йому реальну міру покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі.