Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для унеможливлення впливу людського фактора на процес приймання документів Міністерством фінансів України внесено зміни до діючого наказу, якими передбачено подання повідомлень та документів на підтвердження реальності операцій по зупинених податкових накладних виключно в електронному вигляді.



Змінами також передбачено і додатковий контроль за операціями з нульовою ставкою та операціями, які звільнені від оподаткування. Це, у свою чергу, дозволить зупинити подальше використання схем фіктивного кредиту з ПДВ.



Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 червня 2017 року №567" від 21.07.2017 №654 опубліковано в газеті "Урядовий кур’єр" за 12 серпня 2017 року №150.

