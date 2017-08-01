У Чернівцях побільшало туристів

За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.Упродовж семи місяців цього року любителі мандрувати сплатили до бюджету Чернівців 136,2 тис. грн. туристичного збору, що на 39,0 тис. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року - інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.Нагадаємо, що згідно із пп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ ПКУ податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.Разом з тим, не можуть бути платниками туристичного збору особи, які:а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;б) особи, які прибули у відрядження;в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);г) ветерани війни;ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;е) діти віком до 18 років;є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.