WikiLeaks приховав інформацію про вторгнення РФ в Україну

Засновник сайту Джуліан Ассанж відмовився публікувати великий обсяг даних, пов'язаних з російською агресією.Засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж у 2016 році відмовився публікувати майже 68 гігабайт даних про вторгнення РФ в Україну. Про це повідомило видання Foreign policy.Зазначається, що саме тоді на сайті оприлюднили документи Демократичної партії США під час виборчої гонки, однак інформацію, пов'язану з російською агресією, приховали.Як пише видання, ще у 2014 році ВВС та інші ЗМІ повідомляли про ці дані, в яких була інформація про російське військове втручання в Україну. У свою чергу інформація, отримана Wikileaks в 2016 році, містила в два рази більше даних про вторгнення в Україну, але Ассанж відмовився її публікувати.Згодом дані були таки опубліковані в Інтернеті, але на інших ресурсах і залишилися майже без уваги.Видання зауважило, що питання про зв'язки Ассанжа з Росією стало актуальним у 2016 році, коли Daily Dot повідомило, що WikiLeaks не опублікував документи, в яких у 2012 році було виявлено угоду на суму 2 мільярди євро між сирійським режимом і державним російським банком.А вже у червні 2016 року Ассанж почав погрожувати оприлюдненням у мережі файлів на кандидата в президенти США Гілларі Клінтон, що завдало б шкоди її кампанії.Зазначимо, що директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео заявив, що сайт публікації викрадених таємних і конфіденційних матеріалів інших держав WikiLeaks і його засновник відіграють роль «ворожої розвідувальної служби», яку використала військова розвідка Росії для втручання у президентські вибори у США.Нагадаємо, що Джуліана Ассанжа переслідують від 7 грудня 2010 року, коли він був затриманий в Лондоні. У листопаді 2011 року Вищий суд Лондона виніс рішення про екстрадицію Ассанжа до Швеції.16 серпня 2012 року Ассанж отримав політичний притулок в дипмісії Еквадору у Лондоні, проте засновник WikiLeaks не може покинути межі еквадорського посольства у Лондоні через те, що він одразу буде заарештований та переданий до Швеції.У Швеції його підозрюють у злочинах сексуального характеру. Ассанж відкидає всі звинувачення і називає їх політично мотивованими.Він побоюється, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення, або смертна кара за публікацію секретних документів.У травні 2017 прокуратура Швеції заявила про намір припинити розслідування щодо Джуліана Ассанжа, якого звинувачували в злочинах сексуального характеру.Джерело: Еспресо.TV