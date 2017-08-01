У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних в Чернівецькій області на кінець липня п.р. становила 7,0 тис. осіб і за місяць зменшилася на 3,3%.



Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за липень п.р. порівняно з червнем п.р зменшився на 0,1% і на кінець місяця становив 1,2% від кількості населення працездатного віку. Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями до державної служби зайнятості, наприкінці липня п.р. становила 1089 одиниць, і порівняно з червнем п.р. збільшилася на 0,9%. Про це інформує Головне управління статистики у Чернівецькій області.



Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) наприкінці липня п.р. становило 6 осіб, що на 1 особу менше, ніж на кінець червня п.р.



Середній розмір допомоги по безробіттю в липні п.р. збільшився порівняно з червнем п.р. на 6,5% і становив 1748,4 грн, що в 1,8 раза менше, ніж законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн).