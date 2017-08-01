Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

Збирання врожаю в Чернівецькій області на 1 серпня 2017 року



Станом на 1 серпня п.р. зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) в Чернівецькій області зібрано на площі 43,7 тис.га, що на 26,5% менше, ніж на 1 серпня 2016р. Зібрано 68,3% від посіяного, тоді як у минулому році на початок серпня було зібрано 84,9% площ.



Валовий збір зерна склав 220,8 тис.т (у початково оприбуткованій вазі), що на 2,9% менше, ніж на 1 серпня 2016р. Урожайність зернових перевищила минулорічну на 12,2 ц/га і становила 50,5 ц/га. Серед зернових культур найбільш урожайними була озима та яра пшениця – відповідно 54,9 і

50,1 ц/га.



Найвищого показника урожайності зернових культур досягнуто сільгосппідприємствами Кіцманського (63,8 ц/га), Кельменецького (57,1 ц/га) та Глибоцького (56,8 ц/га) районів - повідомляє Головне управління статистики у Чернівецькій області.